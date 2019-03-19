Лідера "Динамо" визнано кращим футболістом крайнього туру першого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 22 туру чемпіонату УПЛ, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Олімпіком" забив м’яч і зробив результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника "Арсеналу-Києва" Сергія Вакуленка.
Натомість кращим наставником туру УПЛ названо представника ФК "Львів" Юрія Бакалова.
Зауважимо, що до складу експертної ради, яка обирала кращого гравця туру, увійшли: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.