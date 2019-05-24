Лидер сборной Украины по боксу назвал главную цель на будущее

“Александр Хижняк — украинская звезда любительского бокса, который непременно станет новым Василием Ломаченко или Александр Усиком”, — именно так Sky Sports охарактеризовал молодую звезду украинского бокса Хижняка.

23-летний уроженец Полтавской области отдал должное своему отцу, которого считает главной причиной достижений мирового уровня.

“Мне повезло, что я родился в семье тренера по боксу. Поскольку мой отец занимался боксерской карьерой в бывшем СССР, я не выбрал свой путь. Мой отец начал тренировать меня в раннем возрасте, когда мне было пять лет. Только преодолевая трудности, вы сможете достичь чего-то действительно ценного. Мой папа говорит, что он увидел во мне потенциал и хотел передать все свои знания и опыт. Он научил меня, как работать в команде, и как использовать опыт из других видов спорта. Он не только мой тренер, но и близкий человек в моей жизни. Он поддерживает меня на каждом шагу. Нет сомнений, что все мои медали, то его заслуга”, — отметил украинец.

Сейчас главной целью для боксера является предстоящее выступление на Олимпиаде-2020.

“Моя главная цель — Олимпиада 2020 года, поэтому следующий год очень важен для моей подготовки и моей карьеры. 2019 год начался для меня положительно, так как я выиграл турнир „Странджа-2019“, который проходил в Болгарии, и международный турнир имени Давида Квачадзе в Тбилиси. Моя следующая остановка на 2019 год — Европейские игры в Беларуси”, — подчеркнул Хижняк.

О собственном хобби и провождение свободного времени спортсмен рассказал следующее: “когда у меня есть свободное время, то я читаю или смотрю фильмы, чтобы расслабиться и добавить знаний. Моя страсть — это украинская культура и история, стараюсь узнать о них как можно больше. Читаю книги о казаках и нашу религию, изучаю Библию”.

Напомним, что Хижняка признавали лучшим боксером мира.