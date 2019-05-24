Лідер збірної України з боксу назвав головну мету на майбутнє

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Чинний чемпіон Європи і світу серед любителів, який є лідером збірної України з боксу — Олександр Хижняк, розповів про людину завдяки якій були здобуті його нагороди, поділився планами на майбутнє, а також розповів, чим займається у вільний від боксу час, інформує УНН з посиланням на “Sky Sports”.

“Олександр Хижняк — українська зірка аматорського боксу, який неодмінно стане новим Василем Ломаченко або Олександром Усиком”, — саме так Sky Sports охарактеризував молоду зірку українського боксу Хижняка.

23-річний уродженець Полтавської області віддав належне своєму батькові, якого вважає головною причиною здобутків світового ґатунку.

“Мені пощастило, що я народився в сім’ї тренера з боксу. Оскільки мій батько займався боксерською кар’єрою в колишньому СРСР, я не обрав свій шлях. Мій батько почав тренувати мене в ранньому віці, коли мені було п’ять років. Тільки долаючи труднощі, ви зможете досягти чогось дійсно цінного. Мій тато каже, що він побачив у мені потенціал і хотів передати всі свої знання, і досвід. Він навчив мене, як працювати в команді, і як використовувати досвід з інших видів спорту. Він не тільки мій тренер, але і найближча людина в моєму житті. Він підтримує мене на кожному кроці. Немає сумнівів, що всі мої медалі, то його заслуга”, — наголосив українець.

Наразі головною метою для боксера є майбутній виступ на Олімпіаді-2020.

“Моя головна мета — Олімпіада 2020 року, тому наступний рік дуже важливий для моєї підготовки і моєї кар’єри. 2019 рік почався для мене позитивно, так як я виграв турнір „Странджа-2019“, який проходив в Болгарії, і міжнародний турнір імені Давида Квачадзе в Тбілісі. Моя наступна зупинка на 2019 рік — Європейські ігри в Білорусі”, — підкреслив Хижняк.

Про власне хобі та проводження вільного часу спортсмен розповів наступне: “коли у мене є вільний час, то я читаю або дивлюся фільми, щоб розслабитися і додати знань. Моя пристрасть — це українська культура і історія, намагаюся дізнатися про них якомога більше. Читаю книги про козаків і нашу релігію, вивчаю Біблію”.

Нагадаємо, що Хижняка визнавали кращим боксером світу.

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