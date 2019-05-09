Лидер венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья от Киева

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент венгерских ультраправых-националистов "Йоббик" Томаш Шнайдер на днях совершил частный визит в Закарпатье. В частности, во время посещения Береговщины он заявил о том, что было бы неплохо, если бы Закарпатье получило автономию от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, которое Шнайдер опубликовал в Facebook.