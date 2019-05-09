Лидер венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья от Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент венгерских ультраправых-националистов "Йоббик" Томаш Шнайдер на днях совершил частный визит в Закарпатье. В частности, во время посещения Береговщины он заявил о том, что было бы неплохо, если бы Закарпатье получило автономию от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, которое Шнайдер опубликовал в Facebook.
Как националист сказал в видео, его пригласили жители с. Вары, где один из местных предпринимателей засыпал ямы в дороге камнями с Мужиевского рудника. Как считают местные жители, эти отвалы с рудника содержат в себе тяжелые металлы, а значит, вредные для здоровья и окружающей среды.
Шнайдер также сказал, что сделает все возможное, чтобы люди не страдали от радиации. В частности, он пообещал сообщить об этом случае в различные СМИ Венгрии.
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Также ультраправый лидер "Йоббика" в сказал, что в будущем, было бы хорошим решение об автономии Закарпатья от Киева, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение из столицы Украины. Автономия Закарпатья кроме политической, должна предусматривать еще и экономическую. Мол, чтобы средства, которые заработали в регионе, оставались здесь, а не шли в Киев.
Закарпатская область по итогам 2017 года на 73% является дотационной, поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом.
Напомним, 39 украинцев были осуждены в Венгрии за подделку документов при получении гражданства.