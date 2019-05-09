Лідер угорської партії "Йоббік" пообіцяв підтримати автономію Закарпаття від Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент угорських ультраправих-націоналістів "Йоббік" Томаш Шнайдер днями здійснив приватний візит на Закарпаття. Зокрема, під час відвідування Берегівщини він заявив про те, що було б непогано, якби Закарпаття отримало автономію від Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео, яке Шнайдер опублікував у Facebook.
Як націоналіст сказав у відео, його запросили жителі с. Вари, де один з місцевих підприємців засипав ями в дорозі камінням з Мужіївського золоторудника. Як вважають місцеві жителі, ці відвали з золоторудника містять в собі важкі метали, а отже, шкідливі для здоров’я та довкілля.
Шнайдер також сказав, що зробить все можливе, щоб люди страждали від радіації. Зокрема, він пообіцяв повідомити про цей випадок різноманітні ЗМІ Угорщини.
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Також ультраправий лідер “Йоббіка” у сказав, що у майбутньому, було б гарним рішення про автономію Закарпаття від Києва., аби вирішувати найважливіші питання одразу на місці, а не чекати, коли надійде чергове рішення зі столиці України. Автономія Закарпаття окрім політичної, має передбачати ще й економічну. Мовляв, щоб кошти, які заробили в регіоні, залишалися тут, а не йшли до Києва.
Закарпатська область за підсумками 2017 року на 73% є дотаційною, тому слова угорського політика виглядають відвертим популізмом.
Нагадаємо, 39 українців були засуджені в Угорщині за фальшування документів при отриманні громадянства.