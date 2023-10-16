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Лидер польской оппозиции Туск заявил о начале новой эры для Польши

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Польский оппозиционный лидер Дональд Туск объявил о начале новой эры для своей страны после того, как оппозиционные партии набрали достаточно голосов на воскресных парламентских выборах, чтобы вытеснить правящую националистическую консервативную партию. Об этом пишет АР, передает УНН.

Лидер польской оппозиции Туск заявил о начале новой эры для Польши

Цитата 

«Я много лет был политиком. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив, что занимал, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их от власти», – сказал Туск своим сторонникам.

«Этот результат может быть лучше, но уже сегодня мы можем сказать, что это конец плохих времен, это конец правления Закона и Справедливости», – добавил оппозиционер.

Детали

Партия «Право и справедливость» спорила с союзниками и столкнулась с обвинениями в подрыве верховенства права в стране за восемь лет пребывания у власти. Казалось, что избиратели были мобилизованы, как никогда раньше, голосуя в даже большем количестве, чем тогда, когда нация свергла коммунистическую власть в 1989 году. В некоторых местах люди все еще стояли в очередях, когда участки официально закрылись, но всем разрешили проголосовать.

По результатам экзитпола, «Право и справедливость» победили, но и проиграли одновременно. Ведь партия получила больше мест, чем любая другая, но недостаточно, чтобы возглавить правительство, которое может принимать законы в законодательном органе.

Это также показало, что три оппозиционные партии получили вместе 248 мест в 460-местной нижней палате парламента, Сейме. Крупнейшей из групп является Гражданская коалиция, возглавляемая Туском, бывшим премьер-министром и бывшим президентом Европейского союза. По данным экзитпола, она набрала 31,6% голосов.

Политическое изменение может открыть путь для ЕС высвободить миллиарды евро финансирования, которое было задержано из-за того, что ЕС рассматривал как эрозию демократии.

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