Лидер польской оппозиции Туск заявил о начале новой эры для Польши

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«Я много лет был политиком. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив, что занимал, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их от власти», – сказал Туск своим сторонникам.

«Этот результат может быть лучше, но уже сегодня мы можем сказать, что это конец плохих времен, это конец правления Закона и Справедливости», – добавил оппозиционер.

Детали

Партия «Право и справедливость» спорила с союзниками и столкнулась с обвинениями в подрыве верховенства права в стране за восемь лет пребывания у власти. Казалось, что избиратели были мобилизованы, как никогда раньше, голосуя в даже большем количестве, чем тогда, когда нация свергла коммунистическую власть в 1989 году. В некоторых местах люди все еще стояли в очередях, когда участки официально закрылись, но всем разрешили проголосовать.

По результатам экзитпола, «Право и справедливость» победили, но и проиграли одновременно. Ведь партия получила больше мест, чем любая другая, но недостаточно, чтобы возглавить правительство, которое может принимать законы в законодательном органе.

Это также показало, что три оппозиционные партии получили вместе 248 мест в 460-местной нижней палате парламента, Сейме. Крупнейшей из групп является Гражданская коалиция, возглавляемая Туском, бывшим премьер-министром и бывшим президентом Европейского союза. По данным экзитпола, она набрала 31,6% голосов.

Политическое изменение может открыть путь для ЕС высвободить миллиарды евро финансирования, которое было задержано из-за того, что ЕС рассматривал как эрозию демократии.

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