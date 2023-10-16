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Лідер польської опозиції Туск заявив про початок нової ери для Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Польський опозиційний лідер Дональд Туск оголосив про початок нової ери для своєї країни після того, як опозиційні партії набрали достатньо голосів на недільних парламентських виборах, щоб витіснити керівну націоналістичну консервативну партію. Про це пише АР, передає УНН.

Лідер польської опозиції Туск заявив про початок нової ери для Польщі

Цитата 

«Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був таким щасливим, що посідав, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх від влади», – сказав Туск своїм прихильникам.

«Цей результат може бути кращим, але вже сьогодні ми можемо сказати, що це кінець поганих часів, це кінець правління Закону і Справедливості», – додав опозиціонер.

Деталі

Партія «Право і справедливість» сперечалася з союзниками та зіткнулася зі звинуваченнями в підриві верховенства права в країні за вісім років перебування при владі. Здавалося, що виборці були мобілізовані, як ніколи раніше, голосуючи в навіть більшій кількості, ніж тоді, коли нація скинула комуністичну владу в 1989 році. У деяких місцях люди все ще стояли в чергах, коли дільниці офіційно закрилися, але всім дозволили проголосувати.

За результатом екзитполу, «Право і справедливість» перемогли, але й програли водночас. Адже партія отримала більше місць, ніж будь-яка інша, але недостатньо, щоб очолити уряд, який може приймати закони в законодавчому органі.

Це також показало, що три опозиційні партії отримали разом 248 місць у 460-місній нижній палаті парламенту, Сеймі. Найбільшою з груп є Громадянська коаліція, яку очолює Туск, колишній прем'єр-міністр і колишній президент Європейського Союзу. За даними екзитполу, вона набрала 31,6% голосів.

Політична зміна може відкрити шлях для ЄС вивільнити мільярди євро фінансування, яке було затримано через те, що ЄС розглядав як ерозію демократії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками виборів

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