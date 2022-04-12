Лидер белорусской оппозиции: лукашенко виновен в преступлениях так же, как и путин

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"Лукашенко назвал резню в Буче "психологической спецоперацией, которую проводят англичане". Какой бред, попытка перевернуть столы и скрыть преступления. Белорусский диктатор виноват так же, как и путин. Солдаты прибыли в Бучу с территории беларуси с согласия режима", - написала Тихановская.

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39-летняя Тихановская стала лицом оппозиции после жестких протестов в беларуси по завершению президентских выборах в августе 2020 года.

Тихановская живет в изгнании в Литве с тех пор, как сбежала из беларуси из-за опасений за свою безопасность и безопасность двух детей во время дальнейшего подавления инакомыслия.

Хотя лукашенко утверждает, что белорусские войска не участвовали в войне, россия использовала территорию беларуси для нанесения смертоносных ударов по Украине, включая захват Чернобыльской атомной электростанции.