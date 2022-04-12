Лідер білоруської опозиції: лукашенко винен у злочинах так само, як і путін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що диктатор лукашенко винний у злочинах так само, як і путін. Передає УНН з посиланням на Twitter політика.
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"лукашенко назвав різанину в Бучі "психологічною спецоперацією, яку проводять англійці". Яка маячня, спроба перевернути столи і приховати злочини. Білоруський диктатор винний так само, як і путін. Солдати прибули до Бучі з території білорусі за згодою режиму", – написала Тихановська.
Доповнення
39-річна Тихановська стала обличчям опозиції після жорстких протестів у білорусі по завершенню президентських виборах у серпні 2020 року.
Тихановська живе у вигнанні в Литві з того часу, як втекла з білорусі через побоювання за свою безпеку та безпеку двох дітей під час подальшого придушення інакодумства.
Хоча лукашенко стверджує, що білоруські війська не брали участь у війні, росія використала територію білорусі для завдання смертоносних ударів по Україні, включаючи захоплення Чорнобильської атомної електростанції.