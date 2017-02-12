Лидер АПЛ "Челси" потерял очки с "Бернли"

С первых минут "аристократы" захватили инициативу в матче, и уже на 7 минуте Педро Родригес открыл счет в матче.

После забитого гола, игроки "Челси" сдерживали попытки хозяев сравнять счет, не позволяя сопернику создавать опасных моментов. Однако на 24 минуте, Брэди ударом со штрафного сравнял счет в матче. Кроме того, в первом тайме хозяева имели 100% шанс выйти вперед, однако на линии уверенно действовал голкипер Куртуа.

В течение второго тайма все попытки подопечных Антонио Конте вырвать победу завершились неудачно.

Таким образом, "Челси" одержал одно очко, увеличив отставание от "Тоттенхэма" на 10 очков, который вчера проиграл "Ливерпулю".

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" первым в истории набрал 2000 очков в чемпионате Англии .