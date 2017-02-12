Лідер АПЛ "Челсі" втратив очки з "Бернлі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Лідер Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" у 25-му турі несподівано втратив очки в грі "середняком" АПЛ "Бернлі", передає кореспондент УНН.
З перших хвилин "аристократи" захопили ініціативу в матчі, і вже на 7 хвилині Педро Родрігес відкрив рахунок у матчі.
Після забитого голу, гравці "Челсі" стримували намагання господарів зрівняти рахунок, не дозволяючи суперникові створювати небезпечних моментів. Проте на 24 хвилині, Бреді ударом зі штрафного зрівняв рахунок в матчі. Крім того, в першому таймі господарі мали 100% шанс вийти вперед, проте на лінії впевнено діяв голкіпер Куртуа.
Впродовж другого тайму всі намагання підопічних Антоніо Конте вирвати перемогу завершилася невдало.
Таким чином, "Челсі" здобув одне очку, збільшивши відставання від "Тоттенхема" на 10 очок, який вчора програв "Ліверпулю".
Як повідомляв УНН, "Манчестер Юнайтед" першим в історії набрав 2000 очок в чемпіонаті Англії.