С целью поддержки клиентов в ситуации трудностей с кредитами, украинские банки применяют внесудебные реструктуризации, а также возможна пролонгация долга с льготным периодом уплаты процентов. Об этом рассказывает звіт пресс-службы и ТГ-канал НБУ, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного российского вторжения количество неработающих кредитов возросло, но украинские банки внедряют инструменты, призванные помочь с восстановлением платежеспособности клиентов.

Самыми распространенными инструментами работы банков с неработающими кредитами являются внесудебные реструктуризации. Они призваны смягчить долговую нагрузку на клиента и дать ему возможность восстановить платежеспособность. - говорится в отчете Нацбанка.

Банки реструктурировали около половины всех корпоративных NPL (уровень неработающих кредитов - ред.), которые сегодня остаются на их балансах.

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До 24 февраля 2022 года самой распространенной уступкой клиентам с NPL была пролонгация долга. Впрочем, с льготным периодом уплаты процентов по кредиту - лишь изредка.

С начала полномасштабной войны банки стали более гибкими, передает НБУ.

Чтобы оставить больше ресурсов клиенту для более быстрого восстановления его финансового состояния, совмещали одновременно несколько инструментов. В 62% случаев это комбинация инструментов пролонгации кредита и предоставления льготного периода для уплаты процентов - информирует финансовый регулятор.

Следует отметить, что банки все же не очень часто снижают ставки, исключениями были реструктуризации, проведенные в соответствии с Законом «О финансовой реструктуризации», которые преимущественно проводились до 2022 года, добавляется в отчете.

В урегулировании NPL окончательным инструментом «последней надежды» является взыскание и продажа банком залога.

При этом «военные» NPL обеспечены лучше.

Благодаря комплексным мерам банков объем NPL за шесть месяцев этого года сократился на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн, сообщают финансисты.

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