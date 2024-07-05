Долг Украины перед Международным валютным фондом вырос на 13,85 млрд долларов, что сделало ее второй в списке должников после Аргентины, пишет УНН со ссылкой на данные МВФ.

Детали

После получения от МВФ пятого транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, долг Украины вырос до 13,85 млрд долларов. Теперь Украина находится на втором месте в "списке должников", после Аргентины, которая имеет обязательства перед МВФ в размере 40,94 млн долларов.

Напомним,

Международные резервы Украины на начало июля составляли 37,9 млрд долл., уменьшившись за месяц на 2,9%.