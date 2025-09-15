Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным автомобилем в Киеве, есть пострадавший
В Киеве водитель Lexus столкнулся с перестраивающимся учебным автомобилем Kia, в результате чего Lexus перевернулся на крышу. Пострадавшего водителя Lexus госпитализировали, инструктор и ученик учебного автомобиля не пострадали.
В столице Lexus столкнулся с учебным автомобилем Kia и перевернулся на крышу, пострадавшего водителя госпитализировали, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проезжей части по улице Даниила Щербаковского, совершил столкновение с учебным автомобилем Kia, который в это время перестраивался в другую полосу движения.
В результате ДТП Lexus перевернулся на крышу, пострадавшего водителя медики госпитализировали. Пассажиры учебного автомобиля – инструктор и ученик не пострадали.
На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства автопроисшествия.
