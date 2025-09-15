$41.280.03
Эксклюзив
12:27 • 1724 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 9492 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 31813 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 25726 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 26715 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32923 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 54955 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72080 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105140 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87385 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 31828 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным автомобилем в Киеве, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В Киеве водитель Lexus столкнулся с перестраивающимся учебным автомобилем Kia, в результате чего Lexus перевернулся на крышу. Пострадавшего водителя Lexus госпитализировали, инструктор и ученик учебного автомобиля не пострадали.

Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным автомобилем в Киеве, есть пострадавший

В столице Lexus столкнулся с учебным автомобилем Kia и перевернулся на крышу, пострадавшего водителя госпитализировали, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проезжей части по улице Даниила Щербаковского, совершил столкновение с учебным автомобилем Kia, который в это время перестраивался в другую полосу движения.

В результате ДТП Lexus перевернулся на крышу, пострадавшего водителя медики госпитализировали. Пассажиры учебного автомобиля – инструктор и ученик не пострадали.

Добавим

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства автопроисшествия.

Пьяная водительница на Volkswagen сбила военнослужащую в Киеве и скрылась с места ДТП13.09.25, 16:14 • 5248 просмотров

Антонина Туманова

