Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто у Києві, є постраждалий
Київ • УНН
У Києві водій Lexus зіткнувся з учбовим автомобілем Kia, що перелаштовувався, внаслідок чого Lexus перекинувся на дах. Постраждалого водія Lexus госпіталізували, інструктор та учень навчального авто не постраждали.
Деталі
Попередньо встановлено, що водій автомобілю Lexus, рухаючись проїзною частиною по вулиці Данила Щербаківського, здійснив зіткнення з учбовим авто Kiа, яке в цей час здійснювало перелаштування в іншу смугу руху.
Внаслідок автопригоди Lexus перекинувся на дах, потерпілого водія медики госпіталізували. Пасажири навчального авто – інструктор та учень не постраждали.
Додамо
На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.
