Ексклюзив
12:27 • 2074 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 10043 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 32287 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 26006 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 26931 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33051 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55103 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72129 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105167 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87434 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто у Києві, є постраждалий

Київ • УНН

 • 344 перегляди

У Києві водій Lexus зіткнувся з учбовим автомобілем Kia, що перелаштовувався, внаслідок чого Lexus перекинувся на дах. Постраждалого водія Lexus госпіталізували, інструктор та учень навчального авто не постраждали.

Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто у Києві, є постраждалий

У столиці Lexus здійснив зіткнення з учбовим авто Kiа і перекинувся на дах, потерпілого водія госпіталізували, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Попередньо встановлено, що водій автомобілю Lexus, рухаючись проїзною частиною по вулиці Данила Щербаківського, здійснив зіткнення з учбовим авто Kiа, яке в цей час здійснювало перелаштування в іншу смугу руху.

Внаслідок автопригоди Lexus перекинувся на дах, потерпілого водія медики госпіталізували. Пасажири навчального авто – інструктор та учень не постраждали.

Додамо

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.

П'яна водійка на Volkswagen збила військовослужбовицю в Києві та втекла з місця ДТП13.09.25, 16:14 • 5252 перегляди

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП