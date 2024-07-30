В Канаде лесной пожар в Национальном парке Джаспер привел к эвакуации 25 000 человек и серьезным повреждениям города. Об этом сообщает Global News, передает УНН.

Детали

В Канаде в результате мощного лесного пожара в Национальном парке Джаспер, заставившего 25 000 человек эвакуироваться, город Джаспер получил серьезные повреждения.

Пожарные столкнулись с экстремальными условиями, в частности порывами ветра до 125 км/ч, которые усложнили тушение огня. Однако несмотря на все усилия, на прошлой неделе не удалось полностью остановить пожар, но Parks Canada продолжит бороться с подобными угрозами.

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