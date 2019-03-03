Лень повторил рекорд результативности сезона в матче НБА с четырьмя овертайме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялся самый поединок сезона 2018/19 — к “Атланте Хокс” в гости приезжали баскетболисты “Чикаго Буллс”, передает корреспондент УНН.
В первом промежутке Лень отметился лишь точными бросками: трехочковым с угла, а также слэм-данком. Во второй половине ему удалось реализовать бросок со средней дистанции, а также забросить два штрафных.
Основное время встречи завершилось ничьей и в овертайме на паркет выпустили украинца, который слэм-данком и двумя блок-шотами помог “ястребам” продолжить борьбу во втором овертайме. Напряжение в матче была на самом высоком уровне и соперники смогли решить судьбу баталии только по итогам 4-х овертаймов — 168:161 за “Чикаго”.
Отметим, что данный поединок стал третьим в истории НБА по набранным очкам (329). Первое принадлежит игре “Денвера” и “Детройта” за 1983 год. Тогда в трех овертаймах победу праздновали “Пистонс” 186:184.
Заметим, что украинский центровой оформил дабл-дабл — 24 очка (7/8 двухочковые, 2/4 трехочковые, 4/9 штрафные), 10 подборов при 2 блок-шотах, 3 передачам, перехвату.
Добавим, что показатель 24 очка есть для Леня повторением самого результативного выступления в форме “Атланты”.