Лень повторив рекорд результативності сезону в матчі НБА з чотирма овертаймами

У першому проміжку Лень відзначився лише влучними кидками: триочковим з кута, а також слем-данком. У другій половині йому вдалося реалізувати кидок із середньої дистанції, а також закинути два штрафні.

Основний час зустрічі завершився нічиєю і в овертаймі на паркет випустили українця, який слем-данком та двома блок-шотами допоміг “яструбам” продовжити боротьбу у другому овертаймі. Напруга у матчі була на найвищому рівні і суперники змогли вирішити долю баталії тільки за підсумками 4-х овертаймів — 168:161 за “Чикаго”.

Зазначимо, що даний поєдинок став третім в історії НБА за набраними очками (329). Перше належить грі “Денвера” і “Детройта” за 1983 рік. Тоді в трьох овертаймах перемогу святкували “Пістонс” 186:184.

Зауважимо, що український центровий оформив дабл-дабл — 24 очки (7/8 двоочкові, 2/4 триочкові, 4/9 штрафні), 10 підбирань при 2 блок-шотах, 3 передачам, перехопленню.

Додамо, що показник 24 очки є для Леня повторенням найрезультативнішого виступу у формі “Атланти”.