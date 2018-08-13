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Лень и Михайлюк подтвердили желание сыграть за Украину против Испании

Киев • УНН

 • 9719 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Два представителя НБА заявили о желании помочь сборной Украины в ближайших двух матчах решающего этапа отбора к чемпионату мира 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Лень и Михайлюк подтвердили желание сыграть за Украину против Испании

Украинцы, которые выступают в НБА могут сыграть за сборную Украины в сентябре. Речь идет о новоиспеченного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" - Святослава Михайлюка и игрока "Атланты" - Алексея Леня. Оба игрока уже подтвердили ФБУ свое желание сыграть за сборную в матчах против Испании (14 сентября, Киев) и Черногории (17 сентября, Никшич).

Сейчас ФБУ и НБА в процессе переговоров по страхованию обоих игроков. На сегодня это главный вопрос, который нужно решить украинской стороне. По правилам НБА сезонную страховку оплачивает не клуб, а лига. Согласно ФБУ нужно покрыть возможные риски именно перед НБА и страховым партнером лиги.

Заметим, что киевский матч сборной Украины против испанцев состоится чуть больше чем за месяц. Игра начнется 14 сентября (в 19:00) в столичном "Дворце спорта" и станет единственной в 2018-м, которую мужская национальная сборная проведет в столице Украины.

Добавим также, сегодня наша сборная имеет три победы при трех поражениях и делит четвертую строчку турнирной таблицы с Черногорией.

На чемпионат мира 2019 года выходит три команды из группы, где кроме Украины и Испании, прописаны Турция, Черногория, Словения и Латвия. Для того чтобы улучшить свое турнирное положение команде Евгения Мурзина еще шесть матчей, по две игры с Испанией, Черногорией и Словенией.

Напомним, центровой Лень договорился о переходе в клуб НБА.

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