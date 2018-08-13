Лень і Михайлюк підтвердили бажання зіграти за Україну проти Іспанії

Українці, які виступають в НБА можуть зіграти за збірну України у вересні. Мова йде про новоспеченого гравця "Лос-Анджелес Лейкерс" - Святослава Михайлюка та гравця "Атланти" – Олексія Леня. Обидва гравці уже підтвердили ФБУ своє бажання зіграти за збірну у матчах проти Іспанії (14 вересня, Київ) та Чорногорії (17 вересня, Нікшич).



Зараз ФБУ та НБА в процесі переговорів щодо страхування обох гравців. На сьогодні це головне питання, яке потрібно вирішити українській стороні. За правилами НБА сезонну страховку оплачує не клуб, а ліга. Відповідно ФБУ потрібно покрити ймовірні ризики саме перед НБА та страховим партнером ліги.



Зауважимо, що київський матч збірної України проти іспанців відбудеться трохи більше ніж за місяць. Гра розпочнеться 14 вересня (19:00) у столичному "Палаці спорту" і стане єдиною у 2018-му, яку чоловіча національна збірна проведе у столиці України.



Додамо також, на сьогодні наша збірна має три перемоги при трьох поразках та ділить четверту сходинку турнірної таблиці з Чорногорією.



На чемпіонат світу 2019 виходить три команди з групи, де окрім України та Іспанії, прописані Туреччина, Чорногорія, Словенія та Латвія. Для того аби покращити своє турнірне становище команді Євгена Мурзіна є ще шість матчів, по дві гри з Іспанією, Чорногорією та Словенією.



Нагадаємо, центровий Лень домовився про перехід в клуб НБА.