Леху Валенсе и мэрам Кракова и Лодзи прислали письма с угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Письмо с угрозами и патроном 4 марта получил бывший президент Польши Лех Валенса. Аналогичные письма получили на днях мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Лодзи Ханна Здановская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польськое Радио.
Бывший глава государства заявил: "Кто бы ни прислал мне сегодня пулю с заявлением, что мне осталось семь дней жизни, если я не откажусь от политической деятельности, то я сообщаю, что такие послания только укрепляют меня в моей дальнейшей деятельности. Никто никогда не запугал и не запугает меня. Увидимся, герои. Я боюсь только Господа Бога и немного мою жену".
Аналогичные письма получили на днях мэр Кракова Яцек Майхровский и мэр Лодзи Ханна Здановская. Полиция и спецслужбы занимаются выяснением обстоятельств дела.
Напомним, на мэра Гданьска Павла Адамовича напали 14 января во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства в помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина пробрался на сцену и ударил политика ножом.
От полученных травм Адамович умер в больнице.