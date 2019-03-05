Леху Валенсі та мерам Кракова і Лодзі надіслали листи з погрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Лист з погрозами і патроном 4 березня отримав колишній президент Польщі Лех Валенса. Аналогічні листи отримали днями мер Кракова Яцек Майхровський і мер Лодзі Ханна Здановская. Про це повідомляє УНН з посиланням на польсько Радіо.
Колишній глава держави заявив: "Хто б не надіслав мені сьогодні кулю із заявою, що мені залишилося сім днів життя, якщо я не відмовлюся від політичної діяльності, то я повідомляю, що такі послання тільки зміцнюють мене в моїй подальшій діяльності. Ніхто ніколи не залякав і не залякає мене. Побачимося, герої. Я боюся тільки Господа Бога і трохи мою дружину".
Аналогічні листи отримали днями мер Кракова Яцек Майхровський і мер Лодзі Ханна Здановская. Поліція і спецслужби займаються з'ясуванням обставин справи.
Нагадаємо, на мера Гданська Павла Адамовича напали 14 січня під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Невідомий чоловік пробрався на сцену і вдарив політика ножем.
Від отриманих травм Адамович помер в лікарні.