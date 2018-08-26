Легковушка упала с моста во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области в результате падения с моста легкового автомобиля травмированы три человека, среди которых - 5-летний мальчик. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"В Старосамборское отделение полиции 25 августа поступило сообщение о том, что на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в селе Стрелки произошло ДТП с пострадавшими", - говорится в сообщении.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавиа", 38-летний житель района, не справился с управлением, съехал с моста в реку, где машина перевернулась.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом: травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и голени. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены двое его пассажиров - 33-летняя женщина и 5-летний мальчик, односельчане водителя.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ровенской области в результате столкновения мотоцикла с деревом погибли два несовершеннолетних, еще один подросток находится в реанимации.