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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Легковушка упала с моста во Львовской области

Киев • УНН

 • 12143 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во Львовской области в результате падения с моста легкового автомобиля травмированы три человека, среди которых - 5-летний мальчик. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

Легковушка упала с моста во Львовской области

"В Старосамборское отделение полиции 25 августа поступило сообщение о том, что на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в селе Стрелки произошло ДТП с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавиа", 38-летний житель района, не справился с управлением, съехал с моста в реку, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с диагнозом: травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и голени. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены двое его пассажиров - 33-летняя женщина и 5-летний мальчик, односельчане водителя.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области в результате столкновения мотоцикла с деревом погибли два несовершеннолетних, еще один подросток находится в реанимации.

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