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Легковик впав з мосту на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок падіння з мосту легкового автомобіля травмовано трьох осіб, серед яких — 5-річний хлопчик. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.

Легковик впав з мосту на Львівщині

“У Старосамбірське відділення поліції 25 серпня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у селі Стрілки сталася автопригода з потерпілими”, — йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Шкода Октавіа”, 38-річний житель району, не впорався із керуванням, з’їхав з мосту у річку, де машина перекинулася.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню з діагнозом: поєднана травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, переломи стегна та гомілки. Також у медичний заклад з травмами доставлені двоє його пасажирів — 33-річна жінка та 5-річний хлопчик, односільчани водія.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення мотоцикла з деревом загинуло двоє неповнолітніх, ще один підліток перебуває у реанімації.

Українські Національні Новини

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