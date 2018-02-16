Легковушка влетела в фуру в Харьковской области: четыре человека погибли
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Харьковской области вблизи поселка Каменная Яруга легковой автомобиль Audi врезался в фуру, что остановилась на обочине. В ДТП погибли четыре человека, еще один госпитализирован, передает УНН.
"По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и проводил ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi", - рассказали УНН в полиции.
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После столкновения у иномарки загорелся мотор.
Погиб водитель и три пассажира (женщины 31, 50, 66 лет). Одному пассажиру удалось выжить.