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Легковик влетів у фуру на Харківщині: четверо людей загинули

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Харківській області поблизу селища Кам'яна Яруга легковий автомобіль Audi врізався в зупинилася на узбіччі фуру. У ДТП загинули чотири людини, ще одного госпіталізували, передає УНН.

"За попередніми даними, 52-річний водій фури зупинив свій автомобіль на узбіччі і проводив ремонт. У цей час в нього в'їхав автомобіль Audi", - розповіли УНН в поліції.

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Після зіткнення в іномарки загорівся мотор.

Загинув водій і три пасажири (жінки 31, 50, 66 років). Одному пасажирові вдалося вижити.

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