Легковушка в Ровенской области влетела в грузовик, пострадали дети
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 января. УНН. В Ровенской области 43-летняя женщина и два малолетних ребенка попали в больницу после столкновения легковушки с грузовиком. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Авария произошла сегодня ориентировочно в 12:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Коты Радивиловского района.
45-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Renault Premium". 43-летняя пассажирка, ее 2- и 7-летние дети попали в больницу. У женщины и старшей дочери - переломы ног, а двухлетний ребенок - в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, как сообщал УНН, за первые 9 дней нового года в Украине произошло почти 3 тыс. ДТП с 65 погибшими.