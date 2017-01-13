Легковик на Рівненщині влетів у вантажівку, є постраждалі діти

Аварія сталася сьогодні орієнтовно о 12-й годині на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Коти Радивилівського району.

45-річний водій автомобіля “Daewoo Sens” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою “Renault Premium”. 43-річна пасажирка, її 2-річна та 7-річна дитини потрапили у лікарню. В жінки та старшої доньки — переломи ніг, а дворічна дитина — у реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за перші 9 днів нового року в Україні сталося майже 3 тис. ДТП із 65 загиблими.