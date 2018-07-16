Легкомоторный самолет разбился в Сумской области: пилот погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области, в результате катастрофы пилот погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Инцидент произошел 15 июля в 20:07 вблизи села Зарудье Роменского района.
"Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", - сообщили в ведомстве.
Причина падения самолета устанавливается.
Напомним, из-за аварии вертолета в Черниговской области без света остались пять сел.