Легкомоторный самолет разбился в Сумской области: пилот погиб

Инцидент произошел 15 июля в 20:07 вблизи села Зарудье Роменского района.

"Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "X-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", - сообщили в ведомстве.

Причина падения самолета устанавливается.

Напомним, из-за аварии вертолета в Черниговской области без света остались пять сел.