Легкомоторний літак розбився на Сумщині: пілот загинув

Інцидент стався 15 липня о 20:07 поблизу села Заруддя Роменського району.

"Під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака "X-32 Бекас", в результаті чого загинув пілот", - повідомили у відомстві.

Причина падіння літака встановлюється.

Нагадаємо, через аварію вертольота на Чернігівщині без світла залишилися п'ять сіл.