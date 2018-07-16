Легкомоторний літак розбився на Сумщині: пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Легкомоторний літак "X-32 Бекас" впав під час сільгоспробіт на Сумщині, внаслідок катастрофи пілот загинув. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Інцидент стався 15 липня о 20:07 поблизу села Заруддя Роменського району.
"Під час обприскування отрутохімікатами сільгоспугідь сталося падіння легкомоторного літака "X-32 Бекас", в результаті чого загинув пілот", - повідомили у відомстві.
Причина падіння літака встановлюється.
Нагадаємо, через аварію вертольота на Чернігівщині без світла залишилися п'ять сіл.