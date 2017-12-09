Легионер "Карпат" продолжит выступления в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Аргентинский защитник львовских "Карпат" перешел в итальянский ФК "Лекко", передает УНН со ссылкой на сайт команды из Италии.
30-летний игрок подписал соглашение с командой итальянской Серии D конца нынешнего сезона.
Аргентинец уже выступал в составе "Лекко" с декабря 2015 по май 2016, сыграв 20 матчей и забив 5 голов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны имена лучших футболиста и футболистки года в Украине
Примечательно, что после 16 туров "Лекко" занимает шестое место в турнирной таблице группы Б Серии D, ведя борьбу за повышение в классе.
Заметим, что в составе "Карпат" Кортеджано сыграл 9 матчей в которых отметился голами или расистами.