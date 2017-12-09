Легіонер "Карпат" продовжить виступи в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Аргентинський оборонець львівських "Карпат" перейшов до стану італійського ФК "Лекко", передає УНН з посиланням на сайт команди з Італії.
30-річний гравець підписав угоду із командою італійської Серії D кінця нинішнього сезону.
Аргентинець вже виступав у складі "Лекко" з грудня 2015 по травень 2016 року, зігравши 20 матчів і забивши 5 голів.
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Примітно, що після 16 турів "Лекко" займає 6-е місце в турнірній таблиці групи Б Серії D, ведучи боротьбу за підвищення у класі.
Зауважимо, що у складі "Карпат" Кортеджано відіграв 9 поєдинків в яких не відзначився голами або расистами.