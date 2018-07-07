Легендарный вратарь Буффон продолжит карьеру в "ПСЖ"

Соглашение с вратарем согласована на один сезон с правом пролонгации еще на один год. Финансовые детали перехода ветерана не сообщаются.

“Я чувствую счастье от перехода в „ПСЖ“. Впервые в карьере я покинул родину, и только такой амбициозный проект мог подтолкнуть меня на такое решение. Спасибо клуб и президента за поддержку”, — признался Буффон.

Справка: в 1995 году Буффон пробился в главную команду “Пармы” и в 17 лет провел первый матч в Серии А. Дебют вратаря пришелся на домашнюю встречу с “Миланом” 19 ноября 1995 года. Голкипер запомнился после ударов Роберто Баджо и Джорджа Веа, и помог хозяевам не пропустить — 0:0.

Буффона стали называть Суперменом после того, как он отбил удар Роналдо с 11-метровой отметки в матче против “Интернационале” в 1997 году. Летом 2001 года “Ювентус” выложил за голкипера более 50 млн евро, сделав его самым дорогим вратарем в мире. В первый же сезон голкипер завоевал с туринцами Скудетто.

В марте 2016 итальянец выдал в чемпионате серию из 974 минут без пропущенных мячей, побив рекорд 22-летней давности.

В своем крайнем сезоне он стал первым футболистом, который завоевал девятый Скудетто в карьере. Его последний матч в Серии А стал 639-м по счету. В рекордсмена Паоло Мальдини их 647.

Как сообщал УНН, первые три еврокубковых матча итальянец пропустит из-за дисквалификации.