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Легендарний воротар Буффон продовжить кар'єру в "ПСЖ"

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Колишній голкіпер збірної Італії та туринського “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон вирішив продовжити професійну кар’єру та заключив контракт із французьким “Парі Сен-Жерменом”, інформує УНН з посиланням на сайт парижан.

Угода з воротарем погоджена на один сезон із правом пролонгацію ще на один рік. Фінансові деталі переходу ветерана не повідомляються.

“Я відчуваю щастя від переходу в „ПСЖ“. Вперше в кар’єрі я покинув батьківщину, і тільки такий амбітний проект міг підштовхнути мене на таке рішення. Дякую клуб і президента за підтримку”, — зізнався Буффон.

Довідка УНН: у 1995 году Буффон пробився до головної команди “Парми” і в 17 років провів перший матч у Серії А. Дебют воротаря припав на домашню зустріч з “Міланом” 19 листопада 1995 року. Голкіпер запам’ятався після ударів Роберто Баджо і Джорджа Веа, і допоміг господарям не пропустити — 0:0.

Буффона стали називати Суперменом після того, як він відбив удар Роналдо з 11-метрової позначки в матчі проти “Інтернаціонале” в 1997 році. Влітку 2001 року “Ювентус” виклав за голкіпера понад 50 млн євро, зробивши його найдорожчим воротарем в світі. У перший же сезон голкіпер завоював з туринцями Скудетто.

У березні 2016 року італієць видав в чемпіонаті серію з 974 хвилин без пропущених м’ячів, побивши рекорд 22-річної давності.

У своєму крайньому сезоні він став першим футболістом, який завоював дев’ятий Скудетто в кар’єрі. Його останній матч в Серії А став 639-м за рахунком. У рекордсмена Паоло Мальдіні їх 647.

Як повідомляв УНН, перші три єврокубкові матчі італієць пропустить через дискваліфікацію.

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