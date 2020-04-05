Легенда американского футбола умер от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64120 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75686 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89010 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104112 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87356 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102880 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105919 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103788 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109284 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107674 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107215 просмотра
Актуальное
Легенда американского футбола умер от коронавируса

Легенда американского футбола умер от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16371 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В 73-летнем возрасте от осложнений от коронавируса скончался бывший представитель американского футбола Том Демпси, информирует УНН со ссылкой на сайт на клуба НФЛ "Нью-Орлеан Сэйнтс" и "USA Today".

Демпси страдал от болезни Альцгеймера и слабоумия. В конце марта американец заболел коронавирусом в доме престарелых Нового Орлеана, где он жил последние месяцы.

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"Наши мысли и молитвы распространяются на всю семью Демпси в связи со смертью их дорогого Тома. Семья "Нью-Орлеан" глубоко опечалена и разбита горем в это трудное время. Жизнь Тома непосредственно говорила о силе человеческого духа и свидетельствовала о его решимость не допустить, чтобы неудачи мешали следовать его мечтам и устремлениям. Он был примером борьбы и устойчивости в последние годы, когда отважно боролся с болезнями, но никогда не колебался и сохранял свое фирменное чувство юмора", - сказала владелица клуба Гейл Бенсон.

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Отметим, что Демпси установил один из весомых рекордов в НФЛ после удара на 63 ярдов 8 ноября 1970 года, который был избит только в 2013 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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