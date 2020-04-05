Легенда американского футбола умер от коронавируса

Демпси страдал от болезни Альцгеймера и слабоумия. В конце марта американец заболел коронавирусом в доме престарелых Нового Орлеана, где он жил последние месяцы.

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"Наши мысли и молитвы распространяются на всю семью Демпси в связи со смертью их дорогого Тома. Семья "Нью-Орлеан" глубоко опечалена и разбита горем в это трудное время. Жизнь Тома непосредственно говорила о силе человеческого духа и свидетельствовала о его решимость не допустить, чтобы неудачи мешали следовать его мечтам и устремлениям. Он был примером борьбы и устойчивости в последние годы, когда отважно боролся с болезнями, но никогда не колебался и сохранял свое фирменное чувство юмора", - сказала владелица клуба Гейл Бенсон.

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Отметим, что Демпси установил один из весомых рекордов в НФЛ после удара на 63 ярдов 8 ноября 1970 года, который был избит только в 2013 году.