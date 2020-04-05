Легенда американського футболу помер від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У 73-річному віці від ускладнень від коронавірусу помер колишній представник американського футболу Том Демпсі, інформує УНН з посиланням на сайт на клубу НФЛ "Нью-Орлеан Сейнтс" та "USA Today".
Демпсі страждав від хвороби Альцгеймера і недоумства. У кінці березня американець захворів на коронавірус в будинку для літніх людей Нового Орлеана, де він жив останні місяці.
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"Наші думки і молитви поширюються на всю родину Демпсі в зв'язку зі смертю їх дорогого Тома. Сім'я "Нью-Орлеан" глибоко засмучена і розбита горем в це важкий час. Життя Тома безпосередньо говорило про силу людського духу і свідчило про його рішучість не допустити, щоб невдачі заважали слідувати його мріям і прагненням. Він був прикладом боротьби і стійкості в останні роки, коли відважно боровся з хворобами, але ніколи не вагався і зберігав своє фірмове почуття гумору", - сказала власниця клубу Гейл Бенсон.
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Відзначимо, що Демпсі встановив один з вагоміших рекордів в НФЛ після удару на 63 ярди 8 листопада 1970 року, який був побитий тільки в 2013 році.