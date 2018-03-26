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Легальной водки стало вполовину меньше - Госстат

Легальной водки стало вполовину меньше - Госстат

Киев  •  УНН

 • 7457 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине сократилось производство водки, коньяков и бренди. Выпуск пива и ликеров растет. Такие данные опубликовала Госслужба статистики Украины, передает УНН.

За первых два месяца 2018 года в Украине было произведено 1,68 млрд дал водки и других крепких спиртных напитков, что на 56,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом за январь и февраль текущего года было сварено 19,4 млн дал пива, что на 3,4% больше, чем в 2017 г.

Также в Украине выросло производство ликеров. За два месяца текущего года было произведено чуть больше 1 млрд дал напитка, что на 29,2% больше, чем за январь и февраль 2017 года.

А вот коньяков и бренди было выпущено меньше — 252 млн дал, что на 21,9% меньше, чем за первых два месяца 2017 года.

Напомним, что объемы производства легального алкоголя в Украине падают уже не первый год. Всему виной высокий акциз и низкая покупательная способность украинцев. Доля нелегального рынка спиртного при этом растет завидными темпами. По оценкам специалистов, “теневой” сегмент уже сегодня достигает порядка 70%.

Официальные производители алкоголя констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам. А госбюджет тем временем ежегодно недополучает от алкогольной промышленности порядка 10-12 млрд грн.

“Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте”, — говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее словам, главная проблема сегодня — это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

“Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам”, — считает она.

“Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня”, — подытожила эксперт.

Украинские Национальные Новости

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