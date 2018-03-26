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Легальної горілки стало наполовину менше - Держстат

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні скоротилося виробництво горілки, коньяків і бренді. Випуск пива і лікерів росте. Такі дані опублікувала Держслужба статистики України, передає УНН.

За перші два місяці 2018 року в Україні було вироблено 1,68 млрд дал горілки і інших міцних спиртних напоїв, що на 56,2% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

При цьому за січень і лютий поточного року було зварено 19,4 млн дал пива, що на 3,4% більше, ніж в 2017 році.

Також в Україні зросло виробництво лікерів. За два місяці поточного року було вироблено трохи більше 1 млрд дал напою, що на 29,2% більше, ніж за січень і лютий 2017 року.

А ось коньяків і бренді було випущено менше - 252 млн дал, що на 21,9% менше, ніж за перші два місяці 2017 року.

Нагадаємо, що обсяги виробництва легального алкоголю в Україні падають уже не перший рік. Всьому виною високий акциз і низька купівельна спроможність українців. Частка нелегального ринку спиртного при цьому зростає завидними темпами. За оцінками фахівців, "тіньовий" сегмент уже сьогодні сягає близько 70%.

Офіційні виробники алкоголю констатують бездіяльність влади в питаннях протистояння нелегалам. А держбюджет тим часом щороку недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.

"Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і алкогольному сегменті", - говорить голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

За її словами, головна проблема сьогодні - це податкова складова, розмір якої не відповідає можливостям ринку.

"Акцизи потрібно привести до тверезих і обгрунтованим розмірам", - вважає вона.

"Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше - цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні", - підсумувала експерт.

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