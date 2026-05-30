"Ледник Судного дня" потеряет свой ледяной шельф, предупреждают исследователи
Киев • УНН
Ледник Туэйтса может потерять шельф в этом году, что ускорит его таяние. Полное обрушение поднимет уровень Мирового океана на 65 сантиметров.
Антарктический "ледник Судного дня" в этом году может потерять свой ледяной шельф, сообщает Live Science, пишет УНН.
Детали
Антарктический ледник Туэйтса получил прозвище "Ледник Судного дня", потому что его обрушение поднимет глобальный уровень моря на 65 сантиметров и затопит прибрежные районы по всему миру.
Распад шельфа "весьма вероятно, произойдет где-то в этом году", сказал Роберт Лартер, морской геофизик Британской антарктической службы (BAS).
Хотя ученые не могут назвать точные сроки обрушения ледника Туэйтса, они не думают, что это произойдет в ближайшее время, отмечает при этом издание.
Исследователи не ожидают, что ледник скоро обрушится, но восточный ледниковый шельф Туэйтса откалывается, что, вероятно, ускорит его гибель.
