Швейцарские Альпы оказались под угрозой из-за стремительного таяния ледников

Киев • УНН

 • 3014 просмотра

Обвал ледника Бёрч в 2025 году похоронил 90% швейцарской деревни Блаттен. Из-за потепления на 3°C крупнейшие ледники страны потеряли четверть объема.

Спустя год после разрушительного обвала ледника в швейцарской деревне Блаттен власти страны все больше обеспокоены последствиями изменения климата для горных регионов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В мае 2025 года ледник Берч и часть горы обрушились на долину Лётшенталь в кантоне Вале. За несколько минут деревня Блаттен практически исчезла под 20 миллионами тонн льда и камней. В результате катастрофы было погребено около 90% населенного пункта, а толщина слоя обломков местами достигла 32 метров.

Ученые объясняют, что катастрофа стала следствием деградации вечной мерзлоты и стремительного таяния ледников. В Швейцарии температура уже выросла на 3°C по сравнению с доиндустриальным периодом, что более чем вдвое превышает средний глобальный показатель. По данным швейцарской сети мониторинга ледников Glamos, только с 2015 года 20 крупнейших ледников страны потеряли четверть своего объема.

После обвала география долины существенно изменилась. Часть дорог до сих пор разрушена, а на месте бывших поселений образовались новые озера. Кроме того, в конце апреля этого года сильные дожди повредили 35-метровый мост в долине Лётшенталь, из-за чего популярные туристические маршруты могут остаться закрытыми на несколько лет.

Местные жители признают, что жизнь в Альпах становится все более опасной.

– сказал местный отельер Лукас Кальберматтен.

А старший научный сотрудник ETH Zürich Маттиас Хусс предупредил, что процесс таяния только ускоряется: "Мы наблюдаем эти очень странные годы, которые существовали только в безумных моделях, а теперь они происходят в реальности".

