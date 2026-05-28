Швейцарские Альпы оказались под угрозой из-за стремительного таяния ледников

Спустя год после разрушительного обвала ледника в швейцарской деревне Блаттен власти страны все больше обеспокоены последствиями изменения климата для горных регионов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН. Детали В мае 2025 года ледник Берч и часть горы обрушились на долину Лётшенталь в кантоне Вале. За несколько минут деревня Блаттен практически исчезла под 20 миллионами тонн льда и камней. В результате катастрофы было погребено около 90% населенного пункта, а толщина слоя обломков местами достигла 32 метров. Ледники тают рекордными темпами Ученые объясняют, что катастрофа стала следствием деградации вечной мерзлоты и стремительного таяния ледников. В Швейцарии температура уже выросла на 3°C по сравнению с доиндустриальным периодом, что более чем вдвое превышает средний глобальный показатель. По данным швейцарской сети мониторинга ледников Glamos, только с 2015 года 20 крупнейших ледников страны потеряли четверть своего объема. После обвала география долины существенно изменилась. Часть дорог до сих пор разрушена, а на месте бывших поселений образовались новые озера. Кроме того, в конце апреля этого года сильные дожди повредили 35-метровый мост в долине Лётшенталь, из-за чего популярные туристические маршруты могут остаться закрытыми на несколько лет. Местные жители признают, что жизнь в Альпах становится все более опасной. Мы живем не в легком ландшафте – сказал местный отельер Лукас Кальберматтен. А старший научный сотрудник ETH Zürich Маттиас Хусс предупредил, что процесс таяния только ускоряется: "Мы наблюдаем эти очень странные годы, которые существовали только в безумных моделях, а теперь они происходят в реальности".