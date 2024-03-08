"Лечат, обучают, волонтерят, спасают, героически защищают": Зеленский поблагодарил украинских женщин

Президент Владимир Зеленский в День борьбы за права женщин поблагодарил украинцев за все то, что они делают и поделился фото, пеедает УНН.

Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся - заявил Зеленский.

Как указал глава государства, все, что делают наши женщины для Украины, "вдохновляет мир".

"Спасибо вам за все! Спасибо, что приумножаете нашу общую силу!",

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров