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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Лечат, обучают, волонтерят, спасают, героически защищают": Зеленский поблагодарил украинских женщин

"Лечат, обучают, волонтерят, спасают, героически защищают": Зеленский поблагодарил украинских женщин

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:59  •  2441 просмотра

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В Международный женский день Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских женщин, отметив их самоотверженность, решительность и внутреннюю силу.

Президент Владимир Зеленский в День борьбы за права женщин поблагодарил украинцев за все то, что они делают и поделился фото, пеедает УНН

 Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой. Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся

- заявил Зеленский.

Как указал глава государства, все, что делают наши женщины для Украины, "вдохновляет мир". 

"Спасибо вам за все! Спасибо, что приумножаете нашу общую силу!", 

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров8 марта 2024, 04:09 • 22707 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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