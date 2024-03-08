"Лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають": Зеленський подякував українським жінкам
Київ • УНН
У Міжнародний жіночий день Президент Володимир Зеленський подякував українським жінкам, відзначивши їхню самовідданість, рішучість і внутрішню силу.
Президент Володимир Зеленський в День боротьби за права жінок подякував українцям за все те, що вони роблять і поділився фото, пеедає УНН.
Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються
Як вказав голова держави, все, що роблять наші жінки для України, "надихає світ".
"Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!",
8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, Всесвітній день жінок-пивоварів08.03.24, 06:09 • 27649 переглядiв