Лебеди в "Межигорье" останутся под опекой: Минсреды уверяет в надлежащем уходе

Лебеди, которые живут в парке-памятнике "Межигорье", и в дальнейшем будут получать необходимый уход и поддержку. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.

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"Сегодня утром по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоялось совещание с администрацией парка-памятника "Межигорье" по дальнейшей поддержке и уходу за животными, в частности лебедями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отдельно заместитель министра Виктория Киреева с основателем приюта для лебедей Сергеем Григорьевым обсудили перспективы развития и расширения приюта.

Минсреды приглашает зоозащитников завтра в "Межигорье" "для совместной наработки дальнейших шагов и совершенствования ухода за животными в парке-памятнике".

Министерство отмечает: приют должен продолжить работу, птицы и в дальнейшем будут получать всю необходимую помощь. Ситуация находится под особым контролем. Парк-памятник должен обеспечить надлежащий уход за всеми животными, в частности лебедями, а также оказывать реабилитационную помощь раненым и ослабленным животным