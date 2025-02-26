Лебеди в "Межигорье" останутся под опекой: Минсреды уверяет в надлежащем уходе

ukenru
Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 107228 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина
10:54 • 113525 просмотра

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 104744 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 107579 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 109690 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 114973 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 109996 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 104563 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 95415 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 77918 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

26 февраля, 03:46 • 108946 просмотра
День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

26 февраля, 04:30 • 113429 просмотра
ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

26 февраля, 06:38 • 103067 просмотра
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 31864 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 111073 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 107228 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 113525 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 168352 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 221334 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 298512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 111073 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 114095 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 121617 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 121858 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138614 просмотра
Актуальное
Лебеди в "Межигорье" останутся под опекой: Минсреды уверяет в надлежащем уходе

Лебеди в "Межигорье" останутся под опекой: Минсреды уверяет в надлежащем уходе

Киев  •  УНН

 • 4725 просмотра

Read in English

Министерство защиты окружающей среды провело совещание относительно будущего приюта для лебедей в парке-памятнике «Межигорье». Ведомство уверяет, что птицы будут получать надлежащий уход и реабилитационную помощь.

Лебеди, которые живут в парке-памятнике "Межигорье", и в дальнейшем будут получать необходимый уход и поддержку. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоялось совещание с администрацией парка-памятника "Межигорье" по дальнейшей поддержке и уходу за животными, в частности лебедями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отдельно заместитель министра Виктория Киреева с основателем приюта для лебедей Сергеем Григорьевым обсудили перспективы развития и расширения приюта.

Минсреды приглашает зоозащитников завтра в "Межигорье" "для совместной наработки дальнейших шагов и совершенствования ухода за животными в парке-памятнике".

Министерство отмечает: приют должен продолжить работу, птицы и в дальнейшем будут получать всю необходимую помощь. Ситуация находится под особым контролем. Парк-памятник должен обеспечить надлежащий уход за всеми животными, в частности лебедями, а также оказывать реабилитационную помощь раненым и ослабленным животным

- указали в Минсреды.

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА15.07.24, 10:22 • 28314 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы