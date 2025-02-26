Лебеди в "Межигорье" останутся под опекой: Минсреды уверяет в надлежащем уходе
Киев • УНН
Министерство защиты окружающей среды провело совещание относительно будущего приюта для лебедей в парке-памятнике «Межигорье». Ведомство уверяет, что птицы будут получать надлежащий уход и реабилитационную помощь.
Лебеди, которые живут в парке-памятнике "Межигорье", и в дальнейшем будут получать необходимый уход и поддержку. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоялось совещание с администрацией парка-памятника "Межигорье" по дальнейшей поддержке и уходу за животными, в частности лебедями", - говорится в сообщении.
Сообщается, что отдельно заместитель министра Виктория Киреева с основателем приюта для лебедей Сергеем Григорьевым обсудили перспективы развития и расширения приюта.
Минсреды приглашает зоозащитников завтра в "Межигорье" "для совместной наработки дальнейших шагов и совершенствования ухода за животными в парке-памятнике".
Министерство отмечает: приют должен продолжить работу, птицы и в дальнейшем будут получать всю необходимую помощь. Ситуация находится под особым контролем. Парк-памятник должен обеспечить надлежащий уход за всеми животными, в частности лебедями, а также оказывать реабилитационную помощь раненым и ослабленным животным
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