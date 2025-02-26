Лебеді в "Межигір'ї" залишаться під опікою: Міндовкілля запевняє у належному догляді
Київ • УНН
Міністерство захисту довкілля провело нараду щодо майбутнього притулку для лебедів у парку-пам'ятці "Межигір'я". Відомство запевняє, що птахи отримуватимуть належний догляд та реабілітаційну допомогу.
Лебеді, які мешкають у парку-пам’ятці "Межигір’я", і надалі отримуватимуть необхідний догляд та підтримку. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише УНН.
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"Сьогодні вранці за ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відбулася нарада з адміністрацією парку-пам’ятки "Межигір’я" щодо подальшої підтримки та догляду за тваринами, зокрема лебедями", - ідеться у дописі.
Повідомляється, що окремо заступниця міністра Вікторія Киреєва із засновником притулку для лебедів Сергієм Григор’євим обговорили перспективи розвитку та розширення притулку.
Міндовкілля запрошує зоозахисників завтра до "Межигір'я" "для спільного напрацювання подальших кроків та вдосконалення догляду за тваринами у парку-пам’ятці".
Міністерство наголошує: притулок повинен продовжити роботу, птахи й надалі отримуватимуть усю необхідну допомогу. Ситуація перебуває під особливим контролем. Парк-пам’ятка повинен забезпечити належний догляд за всіма тваринами, зокрема лебедями, а також надаватиме реабілітаційну допомогу пораненим та ослабленим тваринам
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