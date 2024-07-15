Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

  •  97689 просмотра
Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

  •  100495 просмотра
В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

  •  104526 просмотра
ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

  •  100912 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84508 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  190746 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  191165 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  187485 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  225949 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  218784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

  •  37935 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  71855 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  83253 просмотра
Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

13 июля 2024, 03:03  •  87375 просмотра
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

12 июля 2024, 18:19  •  86312 просмотра
Актуальное
Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 07:22  •  12770 просмотра

Read in English

АРМА завершило передачу арестованного движимого имущества из паркового комплекса "Межигорье", который ранее принадлежал экс-президенту Виктору Януковичу, в управление государству.

АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего беглому экс-президенту виктору януковичу, сообщили в ведомстве в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Завершился процесс передачи активов, на которые судом наложен арест по уголовному делу в отношении виктора януковича. Речь идет о движимом имуществе, арестованном после Революции Достоинства. С 2014 года за его сохранность отвечали активисты", - говорится в сообщении АРМА в Telegram.

Расследование присвоения имущества януковичем, как указано, осуществляли детективы НАБУ при поддержке САП.

"Подписание документов о передаче имущества стало финальным этапом работы межведомственной комиссии, которая два месяца работала на территории "Межигорья". Комиссия в составе представителей ГУ "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "МЕЖИГИРЬЕ", Центрального МТУ АРМА, Фонда госимущества и САП осмотрела более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 здании и сооружении", - сказано в сообщении.

Самый большой объект - музей "Хонка" с 3600 единицами имущества, где было обнаружено более 500 ценных объектов, которые ранее не были описаны: произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и тому подобное.

"Все поступления от функционирования государственного "Межигорья" теперь будут идти в государственную казну", - говорится в сообщении.

Указано, что "законные условия для передачи активов обеспечены распоряжением правительства по инициативе АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов".

Зеленский подписал закон о создании парка-памятника на территории "Межигорья"19 августа 2023, 03:21 • 1283391 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
  •  377 просмотра

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
  •  13834 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Эксклюзив
Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
  •  81330 просмотра

Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  140926 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  138379 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
12 июля 2024, 08:43  •  138221 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
12 июля 2024, 08:25  •  120359 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
12 июля 2024, 08:15  •  100568 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
12 июля 2024, 06:57  •  191165 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
12 июля 2024, 06:35  •  187485 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Популярные

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84508 просмотра
ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

ФБР расследует нападение на Трампа как внутренний терроризм

  •  100912 просмотра
В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым

  •  104526 просмотра
Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

  •  100495 просмотра
Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

Столтенберг высказался против сбивания Польшей российских ракет

  •  97689 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  190746 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  191165 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  187485 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  225949 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  218784 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  4857 просмотра
Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

  •  10835 просмотра
По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

  •  11127 просмотра
Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

  •  16016 просмотра
Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

  •  16089 просмотра

политика

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
Эксклюзив

  •  393 просмотра
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
Эксклюзив

  •  13845 просмотра
Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

  •  13118 просмотра
Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

  •  22255 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84532 просмотра

Война

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  4857 просмотра
Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

  •  10835 просмотра
По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

По Харьковской области враг бил дронами и КАБами: горел лес, есть пострадавшие

  •  11127 просмотра
Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

Ночью и утром россияне 7 раз обстреляли Сумскую область

  •  16016 просмотра
Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

Ситуация на Черниговщине: за прошедшую неделю враг обстрелял 17 населенных пунктов

  •  16089 просмотра

политика

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
Эксклюзив

  •  393 просмотра
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
Эксклюзив

  •  13845 просмотра
Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

  •  13118 просмотра
Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить: Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Украинской Государственности

  •  22255 просмотра
В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

В Черном море отсутствуют вражеские ракетоносители - ВМС

  •  84532 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  71868 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  105018 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  133937 просмотра

Экономика

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго

  •  3803 просмотра
рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук

рф активно используют акваторию Азовского моря для грабежа оккупированных территорий - Плетенчук

  •  23680 просмотра
Курс валют на 15 июля: гривна на новом историческом минимуме

Курс валют на 15 июля: гривна на новом историческом минимуме

  •  15778 просмотра
В Укрэнерго сообщили, что завтра графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток

В Укрэнерго сообщили, что завтра графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток

  •  38765 просмотра
В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго

В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго

  •  43645 просмотра

Киев

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  4857 просмотра
В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

  •  30392 просмотра
На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

13 июля 2024, 13:43  •  46025 просмотра
Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

12 июля 2024, 14:34  •  48783 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

12 июля 2024, 08:07  •  53593 просмотра