Арестованное имущество из "Межигорья" передано в управление государству - АРМА

АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего беглому экс-президенту виктору януковичу, сообщили в ведомстве в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Завершился процесс передачи активов, на которые судом наложен арест по уголовному делу в отношении виктора януковича. Речь идет о движимом имуществе, арестованном после Революции Достоинства. С 2014 года за его сохранность отвечали активисты", - говорится в сообщении АРМА в Telegram.

Расследование присвоения имущества януковичем, как указано, осуществляли детективы НАБУ при поддержке САП.

"Подписание документов о передаче имущества стало финальным этапом работы межведомственной комиссии, которая два месяца работала на территории "Межигорья". Комиссия в составе представителей ГУ "Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "МЕЖИГИРЬЕ", Центрального МТУ АРМА, Фонда госимущества и САП осмотрела более 25 тысяч единиц движимого имущества, размещенных в 121 здании и сооружении", - сказано в сообщении.

Самый большой объект - музей "Хонка" с 3600 единицами имущества, где было обнаружено более 500 ценных объектов, которые ранее не были описаны: произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и тому подобное.

"Все поступления от функционирования государственного "Межигорья" теперь будут идти в государственную казну", - говорится в сообщении.

Указано, что "законные условия для передачи активов обеспечены распоряжением правительства по инициативе АРМА и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов".

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