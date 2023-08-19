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Зеленский подписал закон о создании парка-памятника на территории "Межигорья"

Зеленский подписал закон о создании парка-памятника на территории "Межигорья"

Киев • УНН

 • 1283459 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" на территории бывшей резиденции беглого президента Януковича. Об этом говорится на официальном портале Верховной рады, пишет УНН.

Детали

Известно, что народные депутаты поддержали законопроект о создании парка "Межигорье" 14 июля.

Площадь будущего памятника садово-паркового искусства составит 138,5937 га. Парк создается на землях государственной собственности на территории Вышгородского района Киевской области.

Распорядителем земли будет Кабмин. Все земельные участки будут предоставляться парку в постоянное пользование.

Также будет сформирована специальная администрация, которая будет заниматься превращением парка в памятник, контролировать соблюдение природоохранного законодательства.

Новый парк будет способствовать защите редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, встречающихся в этой местности.

Дополнение

"Межигорье’я" - бывшая частная резиденция экс-президента Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 по 2014 годы. С 1935 до 2007 года Межигорье было государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность. 23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление о передаче "Межигорья" в государственную собственность.

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