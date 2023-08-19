Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки на території "Межигір'я"

Деталі

Відомо, що народні депутати підтримали законопроєкт щодо створення парку "Межигір'я" 14 липня.

Площа майбутньої пам'ятки садово-паркового мистецтва становитиме 138,5937 га. Парк створюється на землях державної власності на території Вишгородського району Київської області.

Розпорядником землі буде Кабмін. Усі земельні ділянки надаватимуться парку в постійне користування.

Також буде сформовано спеціальну адміністрацію, яка займатиметься перетворенням парку на пам'ятку, контролюватиме дотримання природоохоронного законодавства.

Новий парк сприятиме захисту рідкісних видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги, що зустрічаються у цій місцевості.

Доповнення

"Межигір’я" - колишня приватна резиденція експрезидента Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав з 2002 по 2014 роки. З 1935 до 2007 року Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведено в приватну власність. 23 лютого 2014 Верховна Рада України прийняла постанову про передачу "Межигір'я" у державну власність.

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