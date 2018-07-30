Лавров заявил, что для нового саммита "нормандской четверки" пока нет условий

"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств "нормандской четверки" о трех конкретных населенных пунктах (где должно быть осуществлено разведение вооружений – ред.) не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации "нормандского формата". Не говоря уже о том, что в политической области такая элементарная вещь, как известная многим "формула Штайнмайера" не может быть положена на бумагу уже два с половиной года", - заявил Лавров.



При этом он добавил, что идея проведения саммита "четверки" высказывалась Францией и Германией во время его поездки в Берлин и Париж на прошлой неделе.



Напомним, в МИД Украины рассказали подробности о встрече политических директоров "нормандской четверки".



