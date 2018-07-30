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Лавров заявив, що для нового саміту "нормандської четвірки" поки немає умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для проведення нового саміту "нормандської четвірки" на рівні глав країн поки немає умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ТАСС".

Лавров заявив, що для нового саміту "нормандської четвірки" поки немає умов

"Поки що така суто конкретна домовленість перших осіб держав "нормандської четвірки" щодо трьох конкретних населених пунктів (де має бути здійснено розведення озброєнь - ред.) не буде виконана, проводити черговий саміт буде не дуже добре для репутації "нормандського формату". Не кажучи вже про те, що в політичній сфері така елементарна річ, як відома багатьом "формула Штайнмайера" не може бути покладена на папір вже два з половиною роки", - заявив Лавров.

При цьому він додав, що ідея проведення саміту "четвірки" висловлювалася Францією і Німеччиною під час його поїздки в Берлін і Париж минулого тижня.

Нагадаємо, в МЗС України розповіли подробиці про зустрічі політичних директорів "нормандської четвірки".

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