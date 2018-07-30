Лавров заявив, що для нового саміту "нормандської четвірки" поки немає умов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для проведення нового саміту "нормандської четвірки" на рівні глав країн поки немає умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на "ТАСС".
"Поки що така суто конкретна домовленість перших осіб держав "нормандської четвірки" щодо трьох конкретних населених пунктів (де має бути здійснено розведення озброєнь - ред.) не буде виконана, проводити черговий саміт буде не дуже добре для репутації "нормандського формату". Не кажучи вже про те, що в політичній сфері така елементарна річ, як відома багатьом "формула Штайнмайера" не може бути покладена на папір вже два з половиною роки", - заявив Лавров.
При цьому він додав, що ідея проведення саміту "четвірки" висловлювалася Францією і Німеччиною під час його поїздки в Берлін і Париж минулого тижня.
Нагадаємо, в МЗС України розповіли подробиці про зустрічі політичних директорів "нормандської четвірки".