лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники
Киев • УНН
По словам сергея лаврова, россия и Индия продвинулись в переговорах о совместном военном производстве, что будет иметь стратегические преимущества для евразийской безопасности.
россия и индия достигли ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники. Об этом заявил министр иностранных дел россии сергей лавров после переговоров со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в москве, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Выступая на пресс-конференции, лавров заявил, что такое сотрудничество имеет стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте.
"...москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова также поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые Индии товары", - цитирует издание слова Лаврова.
Дополнение
Поставка российской сырой нефти Sokol Индийской нефтяной корпорации (IOC) была задержана из-за проблем с оплатой, что заставило крупнейшего нефтепереработчика Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.
лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники
По словам сергея лаврова, россия и Индия продвинулись в переговорах о совместном военном производстве, что будет иметь стратегические преимущества для евразийской безопасности.
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