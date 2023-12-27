лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники

россия и индия достигли ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники. Об этом заявил министр иностранных дел россии сергей лавров после переговоров со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в москве, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Выступая на пресс-конференции, лавров заявил, что такое сотрудничество имеет стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте.

"...москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова также поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые Индии товары", - цитирует издание слова Лаврова.

Дополнение

Поставка российской сырой нефти Sokol Индийской нефтяной корпорации (IOC) была задержана из-за проблем с оплатой, что заставило крупнейшего нефтепереработчика Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.